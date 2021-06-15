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15.06.2021 (17:30)

Пусковые установки «Тополь» в рамках тактического занятия вышли на маршруты боевого патрулирования в Тверской области

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В рамках тактического занятия пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования в Бологовском ракетном соединении РВСН (Тверская область).

Данные занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.
 
В ходе занятия будут отработаны мероприятия по приведению частей и подразделений соединения в готовность к выводу в полевые районы, выходу ракетных дивизионов ПГРК «Тополь» на маршруты боевого патрулирования и несению боевого дежурства на полевых позициях.
 
Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.
 
В летнем периоде обучения в РВСН запланировано проведение тактических учений и занятий с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями.
 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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