15.06.2021 (17:30)

Пусковые установки «Тополь» в рамках тактического занятия вышли на маршруты боевого патрулирования в Тверской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Пусковые установки «Тополь» в рамках тактического занятия вышли на маршруты боевого патрулирования в Тверской области

В рамках тактического занятия пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования в Бологовском ракетном соединении РВСН (Тверская область).

Данные занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.



В ходе занятия будут отработаны мероприятия по приведению частей и подразделений соединения в готовность к выводу в полевые районы, выходу ракетных дивизионов ПГРК «Тополь» на маршруты боевого патрулирования и несению боевого дежурства на полевых позициях.



Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.



В летнем периоде обучения в РВСН запланировано проведение тактических учений и занятий с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями.



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