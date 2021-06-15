15.06.2021 (17:20)
Расчеты С-400 «Триумф» ЗВО в ходе учения в Ленинградской области отразили воздушное нападение условного противника
В Ленинградской области началось тактическое учение с зенитными ракетными дивизионами соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО).
В ходе учения боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» совершили марш по пересеченной местности, заступили в новом позиционном районе на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных и государственных объектов.
В режиме тренировки военнослужащие провели противовоздушный бой по отражению нападения маловысотных целей с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет. В качестве воздушного «противника» выступили многоцелевые вертолеты Ми-8 и разведывательно-ударные вертолеты Ми- 35. Целеуказания на условное уничтожение воздушных целей поступали от автоматизированной системы управления командного пункта полка.
К учению привлекалось более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц техники.