15.06.2021 (17:20)

Расчеты С-400 «Триумф» ЗВО в ходе учения в Ленинградской области отразили воздушное нападение условного противника

В Ленинградской области началось тактическое учение с зенитными ракетными дивизионами соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО).

В ходе учения боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» совершили марш по пересеченной местности, заступили в новом позиционном районе на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных и государственных объектов.

В режиме тренировки военнослужащие провели противовоздушный бой по отражению нападения маловысотных целей с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет. В качестве воздушного «противника» выступили многоцелевые вертолеты Ми-8 и разведывательно-ударные вертолеты Ми- 35. Целеуказания на условное уничтожение воздушных целей поступали от автоматизированной системы управления командного пункта полка.

К учению привлекалось более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц техники.

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