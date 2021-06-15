15.06.2021 (17:10)

В Смоленской области с экипажами вертолетов Ми-8 Западного военного округа провели тренировку по тушению природных пожаров

В Смоленской области на базе аэродрома вертолетного полка состоялась тренировка авиационных экипажей Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа по тушению лесных пожаров.

На тренировке была отработана ликвидация очагов условного возгорания разной сложности, имитируемых на местности при помощи дымовых шашек ДМ-11, с применением водосливного устройства ВСУ-5, вмещающего до 5 тонн воды, а также воздушная разведка территории условного возгорания с полетами на предельно малой высоте.

Основное внимание было уделено слаженной работе наземных расчетов по монтажу водосливных устройств на борт многоцелевых транспортных вертолетов Ми-8 различных модификаций, а также точности сброса воды в условиях ограниченной видимости.

Проведение тренировки было обусловлено наступлением в Смоленской области сезона повышенной пожароопасности.

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