Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.06.2021 (17:10)

В Смоленской области с экипажами вертолетов Ми-8 Западного военного округа провели тренировку по тушению природных пожаров

В Смоленской области на базе аэродрома вертолетного полка состоялась тренировка авиационных экипажей Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа по тушению лесных пожаров.

На тренировке была отработана ликвидация очагов условного возгорания разной сложности, имитируемых на местности при помощи дымовых шашек ДМ-11, с применением водосливного устройства ВСУ-5, вмещающего до 5 тонн воды, а также воздушная разведка территории условного возгорания с полетами на предельно малой высоте.

Основное внимание было уделено слаженной работе наземных расчетов по монтажу водосливных устройств на борт многоцелевых транспортных вертолетов Ми-8 различных модификаций, а также точности сброса воды в условиях ограниченной видимости.

Проведение тренировки было обусловлено наступлением в Смоленской области сезона повышенной пожароопасности.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Летчики-истребители ЗВО выполнили практические пуски управляемых ракет в ходе учения в Краснодарском крае
В Смоленской области на базе Ельнинской дивизии общевойсковой армии ЗВО состоялся военно-полевой сбор с юнармейцами
В Шавлинском мотострелковом полку танковой армии ЗВО состоялась церемония приведения новобранцев к Военной присяге
Экипажи танков Т-80 Западного военного округа отработали организацию танковых засад на полигоне в Московской области

Метки:
Вертолеты , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false