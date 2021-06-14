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14.06.2021 (09:00)

На спортивно-парковом комплексе «Стадион имени Ленина», города Хабаровска состоялась информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!»

На спортивно-парковом комплексе «Стадион имени Ленина»,города Хабаровска состоялась масштабная информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!». На площадке динамического показа гости мероприятия увидели: плац-концерт оркестра штаба Восточного военного округа, элементы рукопашного боя, выступления спортсменов  СКА, показ строевой подготовки роты  почетного караула, элементов рукопашного боя, танцевальные номера ансамбля песни и пляски Восточного военного округа. 

Кроме того были организованы выставки        вооружения, военной и специальной техник в количестве 15 единиц. Гости акции увидели  бронеавтомобиль КамАЗ «Тайфун», КШМ «Тигр», УАЗ  «Гусар», УАЗ «Пикап», радиостанцию на базе БТР-80, комплекс РЭБ «Красуха», мобильный комплекс разминирования, инженерно-десантный катер, патрульный автомобиль УАЗ, ЗРС С-400 «Триумф», РСЗО «Град», ЗИС -3, гаубицы Д-30, «Мста-Б».

На стадионе им. Ленина были развернуты агитационные палатки, которые предназначены для демонстрации тематических выставок: материально-технического обеспечения (форма одежды, продовольственное обеспечение), выставки Тихоокеанского флота (макеты кораблей, снаряжения),   объединения  ВВС и ПВО, военного образования (информационно-разъяснительная и агитационная база военных училищ).

Хабаровчане увидели экспозиции авиатехники Хабаровского регионального отделения «ДОСААФ», ретро-автомобилей Хабаровской краевой  ассоциации автомобилистов, технических средств, образцов вооружения и экипировки военнослужащих, демонстрационные площадки «Юнармии».

Пресс-служба Восточного военного округа
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