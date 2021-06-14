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14.06.2021 (08:45)

Корабельные тактические группы провели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач

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В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне.

Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота совершив переход протяженностью около 4 тыс. километров из пунктов базирования и районов несения дежурства, произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач.

Также в учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолёты Ту-142мз, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолёты ВКС России.

В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения
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