14.06.2021 (08:30)

Юнармейцы Кузбасса посетили региональный призывной сборный пункт

Юнармейцы Кемеровской области посетили с экскурсией региональный призывной сборный пункт.

Экскурсию по сборному пункту для юнармейцев провели сотрудники военного комиссариата региона совместно с начальником регионального штаба «Юнармии» Кемеровской области. Юнармейцам рассказали, как происходит отбор в войска, о распорядке дня новобранцев, организации питания и выдаваемой форме одежды, также показали, где новобранцы проходят медицинскую комиссию.

Кроме того, в ходе проведения мероприятия юнармейцы – участники Парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, были отмечены почетными грамотами Регионального штаба ВВПОД «Юнармии».

После экскурсии многие юноши решили связать свою жизнь со службой в армии.

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