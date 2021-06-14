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14.06.2021 (08:00)

На территории 5 субъектов России в танковой армии ЗВО провели медицинский осмотр подшефных ветеранов

На территории 5 субъектов России в соединениях и воинских частях гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа организована работа военнослужащих медицинской службы по контролю за здоровьем подшефных ветеранов.

Военные медики провели осмотр ветеранов на дому и проконсультировали по интересующим вопросам. По результатам комплексного осмотра были сформированы индивидуальные планы лечебно-оздоровительных мер. Все нуждающиеся ветераны получили необходимое амбулаторное и стационарное лечение. Также ветераны были обеспечены лекарственными препаратами, продуктами питания, медицинскими масками и перчатками.  

Всего в организации контроля за здоровьем ветеранов приняло участие около 250 военнослужащих медицинской службы танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Ветераны , Медицина
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