14.06.2021 (07:30)

В ракетной бригаде гвардейской танковой армии ЗВО приступили к слаживанию боевых расчетов ОТРК «Искандер-М»

В ракетной бригаде гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ивановской области, приступили к слаживанию экипажей и боевых расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

На практических занятиях военнослужащие отработают вопросы развертывания ракетных комплексов, занятия огневых позиций и подготовки к выполнению боевых пусков, а также проведут тренировки на комплексах управления и системах технического обеспечения, и совершенствование навыков работы на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах. В ходе занятий военнослужащие выполнят более 5 учебных электронных пусков ракет по различным целям.

Экипажи оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» также совершенствуют навыки вождения военной техники в составе колонн по пересеченной местности и на скоростном участке в ходе совершения маршей.

«Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи на дальностях до 500 км.

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