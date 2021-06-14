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14.06.2021 (05:30)

Воспитанники Владивостокского филиала НВМУ, проходящие морскую практику на боевом корабле ТОФ посетили Южно-Курильск

Около 60 учащихся Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, продолжают проходить учебную морскую практику на большом десантном корабле Тихоокеанского флота «Ослябя».

В рамках учебного похода нахимовцы посетили Южно-Курильск – административный центр Южно-Курильского городского округа.

На острове Кунашир воспитанники НВМУ из Владивостока вместе с преподавателями, представителями общественности района возложили венки, корзины с цветами к Памятному знаку «Слава героям» в центре поселка, к памятнику «Воинам-освободителям», посетили краеведческий музей, районный дом культуры, где посмотрели документальные фильмы по истории Южно-Курильского района.

Также нахимовцы посетили службу в Храм святой живоначальной троицы.

В настоящее время БДК «Ослябя» находится на конечном этапе маршрута учебного похода и следует во Владивосток.

Пресс-служба Восточного военного округа
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