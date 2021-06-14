14.06.2021 (05:00)

Гидрографические суда Тихоокеанского флота проводят сезонное обслуживание средств навигационного обеспечения

Гидрографические суда Тихоокеанского флота приступили к сезонному профилактическому обслуживанию средств навигационного обеспечения. С этой целью в различных районах зоны ответственности ТОФ работают 3 специализированных гидрографических судна. Они контролируют техническое состояние плавающих предупредительных знаков и других навигационных средств, осуществляют их освидетельствование и ремонт.

Техническое обслуживание средств навигационного оборудования на материковых и островных зонах Берингова и Охотского морей выполняют суда и катера Камчатского района гидрографической службы ТОФ. Проверяются светооптические приборы, ведется замена ламп и источников питания, ведется ремонт плавучих, береговых знаков и огней, автоматизированных маяков.

Всего в навигационный период специалисты Гидрографической службы флота планируют обслужить боле 2000 тысяч единиц оборудования, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах.



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