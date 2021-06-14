Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.06.2021 (06:00)

Суворовцы Тверского СВУ посетили с экскурсией полк военно-транспортной авиации

Воспитанники Тверского суворовского военного училища посетили с экскурсией полк военно-транспортной авиации.

В ходе экскурсии юные воспитанники посетили музей военно-транспортной авиации, где собрана вся история создания полка, представлена форма лётчиков и награды времен Великой Отечественной войны, а также различные модели самолетов, в том числе и стоящих на вооружении.

На аэродроме в сопровождении командира полка полковника Марата Муратова суворовцы своими глазами увидели самолеты военно-транспортной авиации Ил-76МД, Ан-26 и Ан-22 «Антей». Также все присутствующие смогли побывать внутри самолетов, послушать об истории их создания и задать интересующие вопросы.

Огромный восторг у гостей вызвал самый большой турбовинтовой самолет в мире Ан-22 «Антей», в котором посчастливилось сесть за штурвал и почувствовать себя членами экипажа.

В завершении экскурсии суворовцам предоставили возможность сфотографироваться с самолетами военно-транспортной авиации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В честь празднования Дня России более 150 суворовцев и кадетов в трех городах совершили свои первые прыжки с парашютом
В честь празднования Дня России курсанты Тульского суворовского военного училища совершили свой первый прыжок
Более 50 воспитанников Ульяновского гвардейского суворовского военного училища совершили свой первый прыжок с парашютом
Министр обороны РФ проинспектировал Тверское суворовское военное училище

Метки:
Суворовское училище
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false