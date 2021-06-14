14.06.2021 (06:00)

Суворовцы Тверского СВУ посетили с экскурсией полк военно-транспортной авиации

Воспитанники Тверского суворовского военного училища посетили с экскурсией полк военно-транспортной авиации.

В ходе экскурсии юные воспитанники посетили музей военно-транспортной авиации, где собрана вся история создания полка, представлена форма лётчиков и награды времен Великой Отечественной войны, а также различные модели самолетов, в том числе и стоящих на вооружении.

На аэродроме в сопровождении командира полка полковника Марата Муратова суворовцы своими глазами увидели самолеты военно-транспортной авиации Ил-76МД, Ан-26 и Ан-22 «Антей». Также все присутствующие смогли побывать внутри самолетов, послушать об истории их создания и задать интересующие вопросы.

Огромный восторг у гостей вызвал самый большой турбовинтовой самолет в мире Ан-22 «Антей», в котором посчастливилось сесть за штурвал и почувствовать себя членами экипажа.

В завершении экскурсии суворовцам предоставили возможность сфотографироваться с самолетами военно-транспортной авиации.

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