14.06.2021 (04:30)

Тематический поезд акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» на Дальнем Востоке посетили около 100 тысяч человек

Тематический поезд всероссийской акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!», сделал остановку в столице Республики Бурятия городе Улан-Удэ - крайнем населенном пункте на Дальнем Востоке в зоне ответственности Восточного военного округа, где состоялась масштабная военно-патриотическая акция.

Железнодорожный состав сделал остановки в 13 населенных пунктах Дальнего Востока, где военно-патриотическую акцию посетило около 100 тысяч человек.

На перронах железнодорожных станциях для участников воинского эшелона была организована торжественная встреча под музыкальное сопровождение военного духового оркестра и с традиционными - хлебом и солью.

На митинге выступал начальник воинского эшелона полковник Игорь Сокол, представители правительства, городской администрации, юнармейцы, ветераны военной службы.

Гости акции чтили минутой молчания воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, а затем приступали к осмотру экспонатов передвижной выставки. В 17-ти тематических вагонах жители и гости Дальнего Востока смогли ознакомиться с интерактивными выставками и экспонатами, отображающими героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных Сил Российской Федерации, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

Большой интерес у жителей вызвали образцы современной военной техники – бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики – бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера».

Примечательно, что в Улан-Удэ, крайней точке остановки железнодорожного состава, торжественный митинг состоялся 12 июня в День России. Жители столицы Бурятии отметили, что для них это двойной праздник.



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