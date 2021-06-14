14.06.2021 (04:00)

Паромная переправа через реку Большая Уссурка, организованная военнослужащими ВВО, продолжает работу

Паромная переправа через реку Большая Уссурка (Приморский край) для жителей села Новокрещенка, организованная военнослужащими Восточного военного округа, продолжает работу.

В мае по заявке правительства Приморского края военнослужащие инженерных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье навели временную понтонную переправу через реку Большая Уссурка.

Из-за разрушения опор пролетных строений деревянного моста в связи с ледоходом и остановки на нем движения жителям трех населенных пунктов Приморья проходилось совершать объезд протяженностью свыше 180 км.

Работа понтонной переправы значительно облегчает жизнь местных жителей, они могут посещать районный центр, медицинские учреждения, получать почту, и в случае необходимости, вызывать экстренные службы.



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