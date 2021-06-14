14.06.2021 (03:30)

Юнармейцы Еврейской автономной области отметили юбилей

Пять лет исполнилось в этом году Всероссийскому детско-юношескому общественному движению "Юнармия» в Еврейской автономной области. По случаю этого события в городе Биробиджане состоялся ряд торжественных мероприятий.

Открыли торжественный митинг и выступили с поздравительной речью в адрес юных патриотов, военный комендант подполковник Максим Иванцов, военный комиссар Еврейской автономной области Дмитрий Болец, а также представители администрации города Биробиджана.

Юнармейцы, которые проявили себя при проведении различного рода мероприятий, были награждены памятными подарками, грамотами и благодарственными письмами.

По окончании митинга состоялся праздничный концерт под лозунгом «Дай пять!», на котором юнармейцы представили гостям мероприятия и своим товарищам творческие музыкальные и тематические номера, а также показательные выступления.

Кроме того, благодарственными письмами губернатора Еврейской автономной области в торжественной обстановке были награждены юнармейцы кадеты регионального отделения ДОСААФ России по Еврейской автономной области - участники военного парада, посвящённого 76-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.

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