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14.06.2021 (03:00)

Понтонная переправа через р. Джида в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино продолжает работу

Для оказания помощи местному населению, военнослужащими инженерных подразделений Восточного военного округа ранее организована и функционирует понтонная переправа через р. Джида в районе  населенных пунктов Дырестуй и Зарубино (Республика Бурятия).

Понтонная переправа через р. Джида служит временной заменой ветхому мосту, который является не пригодным для эксплуатации, особенно в периоды паводков.

В настоящее время, для жителей населенных пунктов Дырестуй и Зарубино организованы подъездные пути как для пешеходов, так для автомобильной техники.

Военнослужащие ВВО осуществляют ежедневный контроль состояния понтонной переправы, с произведением визуального осмотра и замерами уровня воды в реке Джида и её скорости.

Пресс-служба Восточного военного округа
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