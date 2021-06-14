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14.06.2021 (01:11)

Современные 7,62 и 5,45 мм автоматы АК-12 продолжают поступать в подразделения Сухопутных войск

Современные 7,62 и 5,45 мм автоматы АК-12 продолжают поступать в подразделения Сухопутных войск. С начала года новые автоматы поступили в общевойсковое соединение Восточного и Западного военных округов.

В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило, достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы. В подразделения поступает образец с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Кроме того автомат имеет «вывешенное» цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной, регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособление с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40 мм подствольный гранатомет.

Автомат Калашникова АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Перевооружение
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