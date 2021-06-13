13.06.2021 (20:30)

Военные моряки ознакомились с материалами Президентской библиотеки, посвящёнными 245-летию вице-адмирала Василия Головина

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической работы в Военно-Морском Флоте, военные моряки структурных подразделений Главного командования ВМФ и курсанты военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга ознакомились с материалами Президентской библиотеки, посвященными 245-летию вице-адмирала Василия Головина.

В Президентской библиотеке в рамках проекта «Знание о России» состоялся видеолекторий, посвящённый вице-адмиралу, руководителю кругосветных экспедиций, члену-корреспонденту Петербургской академии наук Василию Головнину (1776–1831). Мероприятие было посвящено 245-летию со дня рождения выдающегося русского мореплавателя.

Василий Головнин родился в селе Гулынки Рязанской области. Потеряв родителей в юном возрасте, он был определён в Морской кадетский корпус. Василий Головнин прославился своими достижениями в военно-морском деле, среди которых участие в Красногорском и Выборгском сражениях против шведов, в Русско-английской экспедиции 1799 года в Голландию и двух кругосветных путешествиях. Также Василий Головнин написал огромное количество трудов по географии, военно-морскому и корабельному делу. Среди его знаменитых работ – книга «Военные морские сигналы для дневного и ночного времени», которой русский флот пользовался в течение 24 лет.

На видеолектории о жизни и деятельности Василия Головнина, о значении его исследовательских работ подробно рассказал Николай Попов, научный сотрудник Рязанского музея путешественников, член Рязанского отделения Русского географического общества и Рязанского отделения Российского военно-исторического общества. Также участники мероприятия узнали, какую работу по увековечиванию памяти вице-адмирала проводят на его родине.



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