13.06.2021 (20:00)

«Память жива»: «ЮНАРМИЯ» собрала на форуме в Красноярске патриотов со всей России

«Память жива» - это название двухдневного форума, который прошел в Красноярске на базе Сибирского федерального университета. В его работе приняли участие около 5 000 человек. Среди них – победители Всероссийских юнармейских конкурсов, посвященных 75-летию Великой Победы.

На форум со всей России приехали руководители детско-юношеских движений и общественных организаций, а также сами подростки, лидеры юнармейских отрядов. Они рассказали о своих любимых акциях, которые за пять лет в регионах организовала «ЮНАРМИЯ». Оказалось, что наибольшей популярностью пользуется проект «Граффити Победы». На форуме его не обошли стороной: совместными усилиями участники нарисовали новый арт-объект, в котором главным героем стал фронтовик-десантник Георгий Ивкин, чьем имя внесено в Книгу рекордов России как самого старшего ветерана войск. А в День России, юнармейцы провели масштабный флешмоб - развернули государственный флаг страны. Кроме образовательных мастер-классов, дискуссионных площадок и стратегических сессий, участников ждали приятные сюрпризы, такие как – экскурсия по вечернему городу и поездка в заповедник «Красноярские Столбы».

Форум в Красноярске – это второй этап проекта «Память жива», направленного на сохранение истории и духовно-нравственное воспитание молодежи. Сначала «ЮНАРМИЯ» провела три Всероссийских конкурса, посвященных 75-летию Великой Победы: «Подвиг героев в сердцах поколений», «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» и «Патриотизм в моем сердце». В первом случае жюри оценивало творческие сольные и коллективные выступления. Второй конкурс подразумевал написание сценариев с историями о родственниках-фронтовиках, и третий – это проекты и видеоролики о любви к Родине и патриотизме.

Однако главной наградой для всех ребят, победителей конкурса «Память жива», стал документальный фильм, в основу которого положены семейные истории, рассказанные детьми, – о Великой Отечественной войне, о подвиге их прадедов и о личном отношении юнармейцев к событиям тех лет. Тизер ленты показали в Красноярске, а полную версию представят на втором форуме, в Севастополе, который состоится в конце июля. Так же запланирована и третья встреча участников проекта «Память жива», которая пройдет в Москве.

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