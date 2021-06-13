13.06.2021 (19:30)

Участники совместного тактического учения «Славянское братство-2021» возложили живые цветы к мемориалам павших воинов в городе-герое Новороссийске

Участники совместного учения «Славянское братство-2021» в честь празднования Дня России собрались на Площади Героев в Новороссийске для того, чтобы отдать дань памяти павшим в кровопролитных боях героям, защищавшим Отечество во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Военный оркестр Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота исполнил музыкальные композиции, под которые военнослужащие из России, Белоруссии и Сербии возложили цветы и венки к мемориальной стене, посвященной памяти воинов, чей прах покоится в земле Новороссийска.

Участники мероприятия почтили подвиг солдат и офицеров минутой молчания, после чего у подножья мемориала прошла рота почетного караула.

Активная фаза совместного российско-белорусско-сербского тактического учения «Славянское братство-2021» пройдет в период с 16 по 18 июня текущего года на полигоне «Раевский» под Новороссийском.

Военнослужащие сводного подразделения до начала активной фазы проводят слаживание совместного подразделения в ходе тренировок для последующей отработки практических действий в составе многонациональной тактической группы.

Всего в учении принимает участие около 100 военнослужащих сводного подразделения специального назначения вооруженных сил Республики Сербия, около 300 военнослужащих отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь,около 60 единиц штатной военной техники, а также более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной и специальной техники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

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