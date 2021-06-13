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13.06.2021 (19:00)

Торжественные мероприятия ко Дню России прошли в объединении 15 армии ВКС ОсН

От Калининграда до Камчатки в соединениях и воинских частях 15 армии ВКС ОсН отметили один из главных и самых молодых государственных праздников - День России.

Во всех воинских частях и соединениях праздничный день стартовал с торжественных построений, поднятия Государственного Флага Российской Федерации и исполнения гимна. К личному составу обратились командиры соединений и воинских частей, а отличившихся военнослужащих в ходе боевой подготовки поощрили ценными подарками, почетными грамотами и благодарностями.

Также прошли спортивные праздники, в ходе которых, военнослужащие поучаствовали в массовых легкоатлетических забегах на короткие дистанции, перетягивании каната, гиревом спорте и упражнениях на турнике. В программу спортивных мероприятий также были включены легкоатлетические и военизированные эстафеты, мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. Кроме того, в течение дня с военнослужащими были проведены тематические беседы, викторины и конкурсы на знание истории России.

Завершились праздничные мероприятия просмотром художественных фильмов патриотической направленности, среди которых кинофильмы «В начале славных дел», «В небе ночные ведьмы», «Легенда №17» и другие.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники
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