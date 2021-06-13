13.06.2021 (18:30)

В Красноярске появилось юнармейское граффити, посвященное фронтовику-десантнику Георгию Ивкину

Всероссийская акция «Граффити Победы» расширяет свои границы. В этот раз юнармейская инициатива дошла до Восточной Сибири, украсив рисунком одну из школ Красноярска. Новое граффити от юнармейцев посвящено фронтовику Георгию Ивкину, который был официально признан самым пожилым десантником страны. Арт-объект появился в рамках двухдневного патриотического форума «Память жива», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.



Более 20 городов присоединились к юнармейской акции «Граффити Победы», посвященной проекту Минобороны «Дорога памяти». В Красноярке рисунок появился на улице Судостроительная, 105 на стене школы №45. Над масштабным арт-объектом юнармейцы трудились в течение двух дней в связке с профессиональными уличными художниками.



«Наша акция – это дань уважения и благодарности героям, которые жертвовали собой ради счастливого будущего потомков. В то же время через современное искусство мы приобщаем молодежь к истории и даем возможность подросткам проявить свои творческие способности. Ребята с удовольствием берут в руки баллончики, наносят штрихи, создавая общую композицию и украшая тем самым уличные пространства», - отметила первый заместитель начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ» Дарья Борисова.



Граффити создаются в оживленных общественных местах. Прохожие часто останавливаются, фотографируют юнармейские рисунки, делают селфи. Многие работы набирают популярность в соцсетях, привлекая внимание еще большего количества людей. Например, как это было с портретом Василия Ланового – большого друга и наставника юнармейцев. Изображение с прославленным актером появилось в Таганском районе Москвы.



Работы юных художников связывают современное поколение с героическим поколением победителей. Именно поэтому композиции состоят из двух частей. На одной изображен фронтовик, связанный с конкретным городом, на другой - юнармеец, который является примером для своих сверстников. В Красноярске им стал уроженец Ужура, обладатель медали «Юнармейская доблесть» и премии «Горячее сердце» Александр Меркулов. В декабре 2019 года он задержал преступника, ограбившего продовольственный магазин.

«Для меня большая честь стать частью этого рисунка, рядом с таким легендарным человеком. Я вместе с моими друзьями, сохраняем память, гордимся победами наших предков, но также нельзя забывать о своих результатах. Это и есть самая лучшая благодарность. Поэтому мы должны достойно учиться, получать профессию, хорошо знать историю, вести здоровый образ жизни», - отметил Александр Меркулов.



Георгий Ивкин родился в мае 1925 года в Красноярске. В начале 1943 года был призван в армию и попал в 15-ю воздушно-десантную бригаду. В апреле 1945 года в ходе Венской наступательной операции получил ранение. После Великой Отечественной войны окончил машиностроительный техникум и 60 лет работал в энергетике. Георгий Ивкин был старше самих ВДВ на пять лет. Его имя внесено в Книгу рекордов России как самого старшего ветерана войск.

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