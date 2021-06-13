13.06.2021 (18:00)

Более 800 офицеров, курсантов и кадетов выпустились из четырех военных учебных заведений материально-технического обеспечения г. Санкт-Петербурга

В Военной академии материально-технического обеспечения на базе Военного института (железнодорожных войск и военных сообщений) в торжественной обстановке получили дипломы и аттестаты об окончании обучения более 800 офицеров, курсантов и кадетов из четырех военных учебных заведений системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил.

В строю выпускников стояли старшие офицеры - слушатели академии, адъюнкты, молодые лейтенанты - выпускники институтов академии, расположенных в Санкт-Петербурге, офицеры иностранных государств, проходивших подготовку в стенах академии, а также воспитанники Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса.

Начальник Военной орденов Кутузова и Ленина академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва генерал-лейтенант Андрей Топоров лично поздравил особо отличившихся и вручил дипломы, золотые медали и нагрудные знаки шеренге выпускников – медалистов. Имена отличников будут навечно занесены на Доску Почета академии.

По завершении награждения начальник Военной академии МТО поблагодарил командование и преподавательский состав учебного заведения за новое поколение высококлассных профессионалов, которые уже в ближайшие дни продолжат свою службу в войсках.

«Сегодня наша армия – гордость России! Она сильна современной техникой и вооружением, она мобильна и хорошо оснащена.

И всё это мы можем иметь только при наличии профессиональных, образованных военных кадров. А вы – это достойная их когорта! Вас ждут в войсках, и мы верим в каждого из вас!» – отметил в своём выступлении генерал-лейтенант Андрей Топоров.

«Закончив учебу, вы получили все возможности успешно служить и расти профессионально. Здесь вы приобрели самые современные знания и отлично подготовлены в военном отношении. Сегодня вы попрощаетесь с боевыми знаменами родных вузов. И уже завтра ваша жизнь наполнится высокой ответственностью. Уважение к вам будет напрямую зависеть от профессиональных знаний, честного отношения к делу и преданности своему воинскому ремеслу.

Не забывайте своих командиров и преподавателей, их напутствия и уроки жизни» - подчеркнул начальник Военной академии.

В заключительной части мероприятия, состоялась церемония прощания с Боевыми Знаменами академии и институтов и принесение выпускниками торжественной клятвы. Мероприятие завершилось артиллерийским салютом.

В эти дни офицерский корпус системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил получает новое пополнение: в воинские части и соединения вливаются выпускники военной академии имени генерала армии А.В.Хрулева и ее институтов. А воспитанники кадетского корпуса скоро, уже в курсантских погонах, станут в строй военных вузов страны.

Всего по итогам учебы в академии МТО только в вузах Санкт-Петербурга 156 выпускников заслужили диплом с отличием, 7 офицеров удостоены золотых медалей. Медалистами стали семь воспитанников кадетского корпуса, блестяще сдавших итоговые экзамены. 20 кадетов подали рапорта на поступление в вузы МТО Вооруженных Сил. В 2021 году офицеры 14-ти государств уверенно и достойно прошли выпускные испытания.

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