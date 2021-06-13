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13.06.2021 (17:00)

В Саратовской области перезахоронили останки офицера, погибшего во время обороны Украины в 1942 году

В поселке Дергачи Саратовской области состоялась церемония перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны - офицера Алексея Афанасьева.

В церемонии перезахоронения приняли участие представители военного комиссариата, родственники офицера, жители Дергачей, представители ветеранских, военно-патриотических объединений, правительства области и органов местного самоуправления.

Алексей Афанасьев был заместителем командира батареи 773 артиллерийского полка. Службу проходил в звании старшего лейтенанта. Погиб в августе 1942 года вблизи села Протопоповка.

Останки Алексея Афанасьева обнаружили поисковики отряда «Ориентир» летом 2018 года в месте, которое называется «Урочище гадючье» (Харьковская область). 

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ)
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