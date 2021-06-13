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13.06.2021 (16:15)

В День России в Уссурийске состоялась информационно-агитационная акция по набору на военную службу по контракту

В Уссурийске в рамках празднования Дня России на территории Дома офицеров состоялась информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту - Твой выбор!».

Акция проводилась военнослужащими пункта отбора на военную службу по контракту Восточного военного округа, дислоцированного в Уссурийске. Заявления, желающих проходить военную службу по контракту в войсках Восточного военного округа, принимали в специализированном мобильном комплексе отбора на военную службу по контракту на базе КамАЗ.

Для жителей и гостей города организовали концерт с участием военных оркестров, ансамбля песни и пляски ВВО, творческих коллективов города.

На площади были развернуты экспозиции вооружения и военной техники, различные виды экипировки, в том числе военной полиции.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Праздники , Концерты
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