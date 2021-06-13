13.06.2021 (15:45)

В Севастополе прошло открытие и старт соревнований Всеармейского этапа конкурса «Воин мира»

В Севастополе на территории соединения морской пехоты Черноморского флота состоялась торжественная церемония открытия Всеармейского этапа конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», проходящего в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021». Конкурсная программа проходит в период с 13 по 20 июня 2021 года.

Старт соревнованиям дал заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Андрей Палий.

Накануне в Севастополь прибыли 14 команд участниц конкурса, представляющие все военные округа, Северный флот, а также ВДВ, РВСН, Росгвардию, МЧС, высшие учебные заведения и специальное управление МО РФ. Команда военнослужащих Черноморского флота, как победитель окружного этапа конкурса, представляет Южный военный округ на данном состязании.

В течение 7 дней команды из 4 человек, в составе которых одна военнослужащая-девушка, будут бороться за место в сборной России для участия в Международном этапе конкурса.

В ходе соревнований участники будут выявлять лучших в знаниях военной истории и международного гуманитарного права в этапе под названием «Эрудит». Соревноваться в силе, быстроте, выносливости, меткости и навыках ориентирования на местности в этапах «Атлет», «Снайпер» и «Профессионал». Определять самых творческих личностей в литературно-художественном и танцевальном этапе «Кавалер (Сударыня)».

По результатам конкурса военнослужащие, показавшие лучшие результаты в этапах войдут в состав сборной команды ВС РФ и будут бороться за первое место со своими коллегами из других стран в ходе проведения Международного этапа Конкурса «Воин мира».

Конкурс «Воин мира» представляет собой состязание военных в различных видах соревнований, включающих спортивные, профессиональные и творческие этапы.

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