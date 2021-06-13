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13.06.2021 (15:30)

В соединениях и воинских частях 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) прошла выставка, посвященная Дню автомобилиста

В соединениях и воинских частях 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) развёрнута выставочная экспозиция, посвященная Дню автомобилиста. В ходе посещения выставки военнослужащие ознакомились с историей возникновения праздника, а также получили полезные теоретические знания по уходу и правильной эксплуатацией автомобильной техники.

На выставке представлены материалы по техническому обслуживанию, ремонту автомобилей, и организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

История праздника началась в 70-х годах прошлого века. У шоферов не было собственного профессионального дня, на что обратили внимание первые лица государства. В итоге в 1976 году Президиум Верхового Совета учредил проведение торжественного Дня работников автомобильного транспорта. Праздник предназначался только работникам автомобильного транспорта - людям, занимающимся перевозками на официальной основе. В 1980 году праздник был переименован в привычный нам День автомобилиста. Поздравления с профессиональным праздником в этот день получают все, чья деятельность так или иначе связана с обслуживанием и эксплуатацией автомобильного транспорта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники , Автомобили
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