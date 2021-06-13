13.06.2021 (15:00)

В Воздушно-космических силах продолжается VI-й всероссийский конкурс творчества «И звезды становятся ближе-2021»

В Воздушно-космических силах проходит VI-йвсероссийскийконкурс творчества военнослужащих Воздушно-космических сил, ветеранов войн и военной службы, членов их семей «И звёзды становятся ближе…2021».

Конкурс проводится ежегодно и призван всемерно способствовать развитию культурно-досуговой работы, популяризации военной песни в Вооруженных Силах Российской Федерации и российском обществе, активизации творческого потенциала военнослужащих Воздушно-космических сили членов их семей в патриотическом воспитании подрастающего поколения, выявлению и поддержке талантливых самодеятельных авторов и исполнителей, работающих в жанре военной песни, стимулированию творчества поэтов, композиторов и исполнителей в целях создания высокохудожественных произведений военной тематики.

Номинации конкурса: «лучший вокально-инструментальный ансамбль»,«лучший вокальный ансамбль»,«лучший хореографический номер» и другие.

Участниками конкурса могут быть военнослужащие и гражданский персонал Воздушно-космических сил, члены их семей, ветераны войн и военной службы.

В состав Оргкомитета конкурса входят представители Главного командования Воздушно-космических сил, Центрального офицерского клуба ВКС, Общественной организации межрегиональной профсоюзной организации Воздушно-космических сил России, видные деятели культуры и искусства.

Участники конкурса, занявшие призовые места, будут награждены дипломами лауреатов с вручением ценных подарков, а победитель – удостоится Гран-при конкурса.

Первый этап конкурса завершился в воинских частях, соединениях и объединениях Воздушно-космических сил, в военно-учебных заведениях и частях непосредственного подчиненияВКС, по итогам которого решением местного жюри изрительским голосованием определились победители для участия во втором этапе конкурса.

Второй этап конкурса проводится в июле-августе, а третий этап – 9-10 сентября 2021 г.

Финал конкурса «И звезды становятся ближе-2021» и гала-концерт его победителей состоится 11 сентября 2021 г.в московском Культурном центре «Салют».

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