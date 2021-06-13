13.06.2021 (14:15)

В Главном храме ВС РФ прошла божественная литургия в честь первой годовщины освящения Патриаршего собора

Главный храм ВС РФ в Подмосковье за год стал одним из самых посещаемых храмов России, в нем побывали более 1,5 млн человек. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В Главном храме ВС РФ проходит божественная литургия в честь первой годовщины освящения Патриаршего собора. Богослужение совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Сегодня исполняется год, как по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси и по решению нашего Верховного главнокомандующего был возведён этот храм. Храм, действительно, может считаться народным. Он создан и построен всем народом. Он сегодня один из самых посещаемых храмов нашей страны, за этот год более 1,5 млн прихожан побывали в этом храме», - сказал Шойгу.

Он напомнил, что храм построен на народные средства и в строительстве принимали участие десятки тысяч соотечественников, военнослужащих и: «Всех тех, кто счёл своим долгом, своей обязанностью перед прошлым поколением победителей, тех, кто отстоял нашу страну 75 лет назад, сделать свой вклад и участвовать в этом большой и важном для страны проекте».

«Мы находится в нескольких днях от того момента, когда будем отмечать траурную дату для нашей страны - 80 лет с начала самой кровопролитной войны, 80 лет с того дня, когда, оттолкнувшись от этого места русское воинство, армия нашей страны погнала фашистов на запад», - напомнил министр.

Он выразил сожаление, что за прошедшие 80 лет не было построено ни одного храма в ознаменование победы в Великой Отечественной войне.

«Это первый храм, он является не только главным храмом ВС РФ, но и храмом в ознаменование 75-й годовщины победы в этой великой войне», - подчеркнул глава военного ведомства.

Он поблагодарил патриарха за благословение строительства храма и ежедневное участие в его создании.

«Многие не знают о том, сколько часов мы провели в обсуждениях, иногда спорах по созданию этого храма. И за это вам огромное спасибо. За те решения, которые здесь приняты. Решения, которые будут передавать следующим поколениям, все то, что заслужила наша армия, наша страна за все эти годы», - сказал Шойгу.

«Я абсолютно убеждён, что впереди долгий и долгий путь служения этого храма истории, сохранению истории и воспитанию новых поколений русского воинства», - добавил министр.

Справочно:

Решение о строительстве главного храма в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября Патриарх Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора во имя Воскресения Христова.

Главный военный храм символизирует духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

Собор,возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и открылся для прихожан 22 июня. Храм является одним из трех Патриарших соборов в России. Верхний храм освящён во имя Воскресения Христова, нижний храм - в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике. Опоясывает храм мультимедийная галерея «Дорога памяти», где собрана информация обо всех участниках война.

Все размеры храма символичны и отсылают к важнейшим цифрам Великой Отечественной войны. Диаметр главного купола составляет 19,45 метров. Высота звонницы – 75 метров. Высота малого купола составляет 14,18 метров. Протяженность галереи музейного комплекса «Дорога памяти»,опоясывающяя храм, также 1 418 м, по числу дней войны.

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