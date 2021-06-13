13.06.2021 (13:15)

Творческая группа ЦОК ВКС выступила с концертом «Россия, родина моя!» перед военнослужащими и ветеранами ВКС

В преддверии Дня России в подмосковном городе Солнечногорск группой культурного обслуживания войск Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил выступил организатором праздничного концерта «Россия, Родина моя!», посвященного Дню России, для военнослужащих ВКС.

Перед началом концерта для военнослужащих ВКС в холле культурно-досугового центра силами группы кино-, фото- и видеообеспечения ЦОК ВКС была организована выставка работ победителей фотоконкурса «Я служу в ВКС!» 2020 года. Гости мероприятия с большим интересом отнеслись к представленным работам.

Концерт, состоявшийся в Культурно-досуговом центре «Тимоново», вели певица Галина Журавлева и заведующий методическим кабинетом культурно-досуговой работы ЦОК ВКС Сергей Лашманов.

С праздником военнослужащих ВКС поздравила творческая группа ЦОК ВКС в составе: вокалистов Любовь Шепилова, Артур Гари, Олег Леонтьев, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Маргарита Князева, Ольга Рыбникова, Люция Крымская и младший состав Мастерская голоса "Путеводная звезда" клубного формирования "Взлет" ЦОК ВКС (рук. Светлана Келина). В ходе концерта прозвучали нестареющая «Я лечу над Россией», известные песни «Давно гармошка не играла», «Ребята 70-й широты», «С чего начинается Родина», «Флаг моего государства».

Программа выступления артистов завершилась совместным со зрителями исполнением песни «Живи страна». По окончании концерта представители командования высоко оценило исполнительское мастерство артистов, вручив в благодарность грамоты и цветы.

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