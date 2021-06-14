14.06.2021 (01:00)

Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации выполнили первые стрельбы в новом учебном периоде

В соединении дальней авиации ВКС в Саратовской области военнослужащие выполнили первые в новом учебном периоде стрельбы из автомата АК-74М и пистолета Макарова.

Личный составов отработал задачи по поражению заданных целей с установленных дистанций.

Перед выполнением практической части мероприятия с военнослужащими был проведен инструктаж и поэтапно отработан каждый элемент данного комплекса, на таких учебных точках как: изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы.

«Военнослужащие принимавшие участие в сдаче зачетов, выполнили нормативы и показали положительные результаты, благодаря регулярным занятиям по огневой подготовке», - сообщил временно исполняющий обязанности командира соединения гвардии подполковник Наиль Файзулин.

Мероприятие было организовано согласно требованиям курса стрельб, обеспечением безопасности и сохранности оружия и боеприпасов.



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