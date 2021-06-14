14.06.2021 (01:03)

В Тверской области стартовал чемпионат ВКС по военно-спортивному многоборью

В Твери на базе Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова стартовал чемпионат Воздушно-космических сил среди образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации, а также соединений и частей ВКС. Всего в соревнованиях принимает участие более 200 спортсменов.

В рамках Чемпионата состоятся соревнования по двум спортивным дисциплинам летнему офицерскому троеборью и военному пятиборью. В программу соревнований по летнему офицерскому троеборью входят: стрельба из пистолета Макарова, плавание на 100м, 200м, 300м, бег на 1, 2, 3км. В военном пятиборье: стрельба из малокалиберной винтовки на 50м, преодоление Единой полосы препятствий в сочетании с бегом на 400м, метание гранат на точность и дальность, кросс на 4, 8км.

Чемпионат проводится под руководством помощника главнокомандующего Воздушно-космическими силами по физической подготовке полковника Андрея Широкова.

Целью проведения Чемпионата является совершенствование спортивного мастерства, выполнение и подтверждение спортивных разрядов, званий военнослужащими Воздушно-космических сил.

Соревнования проводятся с учетом мер санитарно-эпидемиологической обстановки по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По итогам соревнований будут определены победители Чемпионата в командном зачете, личном первенстве и также будут отобраны кандидаты для комплектования сборной команды Воздушно-космических Сил.

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