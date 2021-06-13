13.06.2021 (12:30)

Концерт в честь Дня России прошел на военной базе «Кант» в Киргизии

Военнослужащие объединенной российской военной базы «Кант», дислоцированной в Киргизской республике, приняли участие в концерте, посвященном Дню России.

В клубе военной базы перед военнослужащими и членами их семей выступила российская певица Ирина Крутова в сопровождении солистов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Д.Г. Зыковой. В ходе концертной программы артисты исполнили романсы, песни военных лет и произведения советских композиторов. В завершении мероприятия военнослужащие поблагодарили исполнителей и преподнесли им памятные подарки и сувениры.

Объединенная российская военная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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