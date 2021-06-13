13.06.2021 (12:15)

Юнармейцы из Приднестровья подвели итоги участия в форуме «Дай Пять»

В гарнизонном офицерском клубе Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло мероприятие посвященное участию юнармейцев во Всероссийском форуме «Дай пять».

Всероссийский юнармейский форум был посвящен 5 годовщине образования движения. Форум проходил в течение трёх дней на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», где обрались самые активные и целеустремленные представители юнармейского движения.

В течение трёх дней Юнармейцы из Приднестровья принимали участие в работе центра юнармейских инициатив, спортивных состязаниях, игре «Победа», школе юных корреспондентов, в мероприятиях – «Юнармия в танце», «Граффити Победы», «Юнармеец в сети» и «Память жива». Кроме того, посетили музеи космонавтики, оружейной техники, «Дорога памяти», Музей войны 1812 года и главный Храм Вооруженных сил Российской Федерации.

В рамках мероприятия, на которое пригласили юнармейцев и их родителей наградили отличившихся юнармейцев, а также вручили грамоты и благодарственные письма руководителям юнармейского отряда в Приднестровье.

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