13.06.2021 (12:00)

Саперы Балтийского флота обезвредили около 10 тысяч артиллерийских боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Калининградской области

Специалисты групп разминирования отдельного морского инженерного полка Балтийского флота сегодня уничтожили около 10 тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Калининградской области. Подавляющее большинство из них - боеприпасы, поднятые водолазами МЧС России с затонувшей баржи в Балтийском море, а также взрывоопасные предметы, обезвреженные военными инженерами по заявкам на территории муниципальных районов области. В основном это артиллерийские снаряды, а также фаустпатроны и минометные мины.

Взрывоопасные предметы были утилизированы на полигоне Балтийского флота «Хмелевка» методом подрыва с помощью тротиловых шашек.

Количество взрывоопасных находок времён Великой Отечественной войны в Калининградской области традиционно увеличивается в весенне-летний период.

Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования Балтийского флота практически ежедневно.

Подавляющее большинство взрывоопасных предметов обнаруживают при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей. Кроме того, военные инженеры Балтийского флота утилизируют боеприпасы, которые специалисты сводного отряда МЧС России в Калининградской области поднимают с самоходной сухогрузной баржи, затонувшей в годы Великой Отечественной войны на внешнем рейде порта Балтийск в Калининградской области, где расположена главная база Балтийского флота.

С начала года сапёрами Балтийского флота было утилизировано уже около 12000 подобных находок.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице