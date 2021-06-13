13.06.2021 (11:45)

В Главном храме ВС РФ началась божественная литургия в честь первой годовщины освящения

Главном храме ВС РФ началась божественная литургия в честь первой годовщины освящения Патриаршего собора. Богослужение совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По случаю первой годовщины освящения, в Главном храме ВС РФ собрались военнослужащие, члены их семей, руководство Министерства обороны Российской Федерации, а также гражданский персонал Вооруженных Сил России и прихожане Патриаршего собора.

Решение о строительстве главного храма Вооруженных сил РФ в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября Патриарх Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора во имя Воскресения Христова.

Создание Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации – яркий пример продолжения традиции возведения на Руси воинских православных храмов, олицетворяющих духовные и исторические ценности народа. Главный военный храм символизирует духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и открылся для прихожан 22 июня. Храм является одним из трех Патриарших соборов в России. Верхний храм освящён во имя Воскресения Христова, нижний храм - в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике. Опоясывает храм мультимедийная галерея «Дорога памяти», где собрана информация обо всех участниках война.

Все размеры храма символичны и отсылают к важнейшим цифрам Великой Отечественной войны. Диаметр главного купола составляет 19,45 метров. Высота звонницы – 75 метров. Высота малого купола составляет 14,18 метров. Протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти", опоясывающего храм, также 1 418 м, по числу дней войны.

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