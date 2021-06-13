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13.06.2021 (11:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели спортивный праздник

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели спортивный праздник, посвященный Дню России.

В честь государственного праздника военнослужащие приняли участие в спортивных мероприятиях.

Спортивный праздник включил в себя одиночные и командные состязаниями, среди которых были волейбол, перетягивание каната, поднятие гири, жим штанги, лежа, подтягивания на перекладине, эстафета, а также был организован кросс на 3 километра.

По итогам спортивного праздника лучшему подразделению по командным видам спорта была признана 1 мотострелковая рота, которой был вручен переходящий кубок начальника ОГРВ ПРРМ, а военнослужащие занявшие первые места в одиночных состязаниях были награждены грамотами и сувенирами с символикой Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Спорт
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