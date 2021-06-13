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13.06.2021 (11:15)

В Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» проведены торжетвенные мероприятия, посвященные празднованию Дня России

В Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ  «Военно-морская академия» проведены торжетвенные мероприятия, посвященные празднованию Дня России

Мероприятия начались с торжественного построения на строевом плацу института. Под звуки государственного гимна Российской Федерации, торжественный подъем флага осуществили курсанты, добившиеся этого почетного права отличной учебой и активной гражданской позицией - старшина 2 статьи Михаил Шварц и старшина 2 статьи Максим Доронин.

Митинг открыл заместитель начальника института по военно-политической работе капитан 1 ранга Андрей Селиверстов, который напомнил курсантам об истоках возникновения этого праздника, после чего предоставил слово ветерану училища капитану 1 ранга в отставке Шихову Виктору.

В завершении митинга курсантов поздравил начальник Военно-морского политехнического института капитан 1 ранга Андрей Клименко, который  в своем выступлении подчеркнул, что «…В современном многополярном мире Россия практически в одиночку борется не только с такими внешними угрозами, как международный терроризм, искажение и переписывание истории, но и с внутренним, информационным  врагом, который пытается поразить нас через интернет и медиапространство, навязывая чуждые нам ценности и пытаясь умалить роль нашей великой страны в установлении и поддержании мира на земле. И в этих условиях, чувство патриотизма и любви к Родине поистине бесценны для нашей огромной многонациональной страны. Эти высокие качества, наша твёрдая гражданская позиция, являются основой её единства и суверенитета».

Лучшие военнослужащие были поощрены в приказе начальника института.

Завершило праздничное построение прохождением торжественным маршем  под звуки военных маршей в исполнении духового оркестра.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники
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