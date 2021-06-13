13.06.2021 (11:00)
Авиация Ленинградского объединения ВВС и ПВО проводит мониторинг пожарной обстановки
На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Смоленской областей экипажи вертолетов армейской авиации в ходе выполнения плановых полетов ведут мониторинг возможных очагов возгорания в связи с пожароопасной обстановкой.
Воздушная обстановка проводится экипажами многоцелевых транспортных вертолётов Ми-8 на высоте до 800 м. На них установлены специальные водосливные устройства ВСУ-5, которые способны сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды.
Использование армейской авиации позволяет оперативно приступить к локализации лесных и ландшафтных пожаров в труднодоступных местах днем и ночью.
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