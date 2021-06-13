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13.06.2021 (10:45)

Снайперы ЮВО уничтожили беспилотную авиацию условного противника в горах Чечни

Снайперы мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили беспилотную авиацию условного противника в горах Чечни. Новая методика была разработана с учетом боевого опыта контртеррористических действий в Сирийской Арабской Республике.

Условный противник предпринял попытку сбросить на территорию подразделений самодельные взрывные устройства с помощью беспилотников. Дроны еще до подлета к военным объектам были обнаружены специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЮВО с помощью новейших радиолокационных станций. Военнослужащие передали данные об обнаруженных летающих объектах на пункт управления, дежурная смена приняла решение уничтожить беспилотники силами снайперов.

Тренировки проводились совместно с расчетами многофункциональных беспилотных летательных аппаратов и подразделениями РЭБ. В состав сводного отряда входят специалисты РЭБ, войсковой разведки,  снайперы, расчёты зенитных самоходных установок и противовоздушной обороны. Группы созданы в целях внедрения современного боевого опыта.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Снайперы
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