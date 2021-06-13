13.06.2021 (10:30)

Около 2 тыс. призывников весеннего 2021 года призыва из Дагестана отправлены к местам службы

В Дагестане на республиканском сборном пункте проходят плановые мероприятия по отправке команд призывников весеннего 2021 года призыва в воинские части и соединения Вооружённых сил Российской Федерации.

Отправка военнослужащих проводится при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Новобранцы проходят термометрию и сдают тест на COVID-19. Также каждому призывнику выдаётся вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, индивидуальные рационы питания, маски, несессеры, в комплект которых входят антисептические средства, гигиенические принадлежности.

При проведении мероприятий весеннего 2021 года призыва на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Отправка проходит без участия родных и близких военнослужащих, чтобы не подвергать призывников угрозе заражения. Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО. Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и тест-системами для экспресс-тестирования призывников и сопровождающих воинские команды, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию, либо ранее переболели COVID-19 и имеют антитела.

Все новобранцы могут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

В настоящее время с республиканского сборного пункта в Дагестане отправлены к местам прохождения службы около 2 тыс. новобранцев. Всего с территории Дагестана в ходе весеннего 2021 года призыва будет направлено в войска порядка 3 тыс. граждан.

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