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13.06.2021 (10:15)

Свыше 180 новобранцев Ракетных войск стратегического назначения приняли Военную присягу

13 июня в соединениях и воинских частях РВСН прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге более 180 новобранцев (Калужская и Саратовская обл.), призванных на военную службу весной текущего года.

Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли общевойсковую подготовку, окрепли морально и физически, научились не только держать в руках оружие, но и поражать им цели.

Во время торжественной церемонии командиры и представители общественных организаций поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, а военнослужащие старшего призыва наглядно продемонстрируют свою боевую выучку.

В течение двух недель военнослужащие провели в казарменном положении, которые оборудованы всем необходимым для самоизоляции.

Церемонии приведения к Военной присяге прошли в закрытом режиме в целях безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Присяга
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