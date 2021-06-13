13.06.2021 (10:00)

«Командирские старты» среди офицеров Воздушно-десантных войск завершились в Пскове

Самые сильные, быстрые и меткие десантники соревновались и показывали свою силу, ловкость и выносливость в Пскове. Офицеры Воздушно-десантных войск собрались на базе псковского соединения, где в период с 8 по 11 июня с.г. был проведён 2-й этап всеармейских соревнований на Кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты».

В соревновании приняли участие около 100 офицеров, представляющих 11 соединений и воинских частей ВДВ.

С приветственным словом в адрес финалистов выступил командир соединения гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин и председатель совета ветеранов псковской дивизии генерал-майор в отставке Юрий Соседов.

На торжественном открытии 2-го этапа Кубка главный судья соревнований судья Всероссийский категории Мастер спорта России подполковник Эдуард Сафиулин вручил медали Министерства обороны офицерам, добившимся лучших результатов по итогам соревнования 2021 года. Победители и участники были отмечены грамотами от Командования Воздушно-десантных войск.

Соревнование началось с выполнения упражнений из пистолета Макарова. Военнослужащие выполняли упражнение ПМ-3 и ПМ-1. Далее участники состязались в выполнении упражнений на силу, в плавании на 300 и 100 метров, а также в беге на 3000 и 1000 метров. Апогеем всех испытаний стали легкоатлетическая эстафета и эстафета в плавании.

Места в командном первенстве распределились:

1 место — гвардейское соединение специального назначения ВДВ

2 место — Тульское гвардейское воздушно-десантное соединение

3 место — Ивановское гвардейское воздушно-десантное соединение.

По итогам соревнования будет сформирована сборная команда Воздушно-десантных войск, которая продолжит подготовку к финальному этапу Всеармейских соревнований.

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