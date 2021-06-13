13.06.2021 (09:45)

В Адыгее на форуме «Армия-2021» артиллеристы ЮВО покажут мастерство управления гаубицами Д-30

На базе филиала парка «Патриот» в столице Адыгеи – Майкопе в период с 26 по 28 августа состоятся мероприятия с показом современного вооружения и военной техники Южного военного округа (ЮВО) и военной техники времен Великой Отечественной войны в рамках военно-технического форума «Армия-2021».

На статическом показе будет представлено новейшее перспективное вооружение, современная экипировка, стрелковое оружие, военная техника, стоящая на вооружение военнослужащих ЮВО, в том числе реактивная система залпового огня «Ураган» и «Град», БТР-80, РЭМ-КЛ, гаубица «Мста-Б» и Д-30, зенитная установка, а также танк ИС-3, пушки ЗИС-2 и Д-44 и другие.

Гостям форума также продемонстрируют современные возможности артиллерийских расчетов и подразделений материально-технического обеспечения (МТО) ЮВО.

Расчеты гаубиц Д-30 и 2А65 совершат противоогневой маневр, выполнят огневую задачу, а специалисты МТО выполнят подвижку автодорожного моста. Завершит демонстрацию пролет самолетов штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации ЮВО.

Всего на территории округа и зарубежных военных баз ЮВО военно-технический форум «Армия-2021» пройдет в 18 регионах. Мероприятия спланированы в период с 26 по 28 августа 2021 года. Соединения и воинские части ЮВО готовятся задействовать около 300 единиц современной боевой и специальной техники, 20 кораблей и судов, порядка 70 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.

Основными задачами форума являются содействие техническому переоснащению Вооруженных Сил РФ, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти и патриотическое воспитание молодежи.

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