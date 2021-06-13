13.06.2021 (09:30)

До конца года новейшая спецтехника РХБ защиты поступит в Тейковское ракетное соединение

В перевооружаемые соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) продолжаются поступления новейшей техники войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Современные машины, среди которых РХМ-6, АРС-14КМ и первые образцы УТМ-80М

и КРПП-2, позволяют полностью решать весь комплекс задач от проведения разведки до полной специальной обработки вооружения, военной

и специальной техники, включая автономные пусковые установки.

До конца года универсальная тепловая машина УТМ-80М будет поставлена в Тейковское ракетное соединение (Ивановская область).

Всего в РВСН поступило уже более 100 единиц новейшей техники войск РХБ защиты. Причем половина из них поставлена в войска за последние три года.

Уникальные машины позволяют проводить полную специальную обработку более пяти единиц крупногабаритной военной техники в час. В ходе мероприятий подразделения РХБ защиты РВСН в Новосибирской области провели специальную обработку более 80 единиц техники, в том числе автономные пусковые установки ПГРК.

Машина УТМ-80М разработана в интересах РВСН и предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружения и военной техники. Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку с перемещением площадки оператора над крупногабаритной военной техникой или вдоль обрабатываемого объекта.

УТМ-80М доказала свою эффективность в ходе масштабных учений РВСН в Новосибирской области, и позволила в кратчайшие сроки обработать автономные пусковые установки.

Также поступила и продолжает поступать специальная техники войск РХБ защиты, в том числе новейшие контрольно-распределительные подвижные пункты КРПП-2, разведывательные химические машины РХМ-6, специальные машины УАЗ-рхб на базе автомобиля УАЗ «Патриот»,

и авторазливочные станции АРС-14КМ.

Ранее новейшая универсальная тепловая машина УТМ-80М поступила в Бологовское ракетное соединение (Тверская область).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице