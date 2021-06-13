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13.06.2021 (09:15)

Юнармейцы Смоленска посетили «Поезд Победы» во время прибытия передвижного музея в город-герой

Члены отделения всероссийского военно-патриотического военного движения «Юнармия» города Смоленск посетили «Поезд Победы» во время прибытия передвижного музея в город-герой.

Юнармейцам была представлена возможность подробно изучить особенности походной солдатской жизни времён Великой Отечественной войны, ознакомиться с реальными предметами и вооружением военного времени, а также при помощи VR-шлемов оказаться в документальности истории о войне. В рамках дополнительной программы для школьников выступал гид, который при помощи наушников для экскурсий рассказывал все подробности быта и фронтовой жизни солдат Красной армии.

Инсталляции передвижного музея позволили юнармейцам узнать о тяготах блокады, фронта и концлагеря, узнать об организации научных, штабных, банно-прачечных и санитарных работах времён Великой Отечественной войны. Всего на Поезде Победы представлено 13 тем различных экспозиций, которые включают в себя около 150 скульптур в натуральную величину, а также свыше 4 тыс. реквизита.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Юнармия
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