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13.06.2021 (08:30)

Разведчики общевойсковой армии ЗВО отработали освобождение «заложника» и захват документов в Белгородской области

Военнослужащие разведывательных подразделений Висленской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа отработали учения по освобождению условного заложника и захвату документов на полигоне «Солоти» Белгородской области.

Согласно легенде учения, разведчики должны были незаметно обнаружить движение колонны условного противника при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Определив маршрут движения «врага», военнослужащие совершили налёт на колонну бронетехники из засадных огневых позиций, после чего выполнили захват документов.

Военнослужащие преодолели полный маршрут «тропы разведчика», имитирующую препятствия как городской застройки, так и полевого лагеря: подвесные мосты, каменные стены с проволочными заграждениями, задымленные пространства и водосточные трубы. После прохождения полосы разведчики совершили бесшумную ликвидацию «противника» и освободили условного заложника.

Всего в учении приняло участие свыше 150 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе имитационные средства: взрывпакеты, манекены и дымовые шашки.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Разведывательные подразделения , Западный военный округ
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