13.06.2021 (08:00)

Более 1 тыс. военнослужащих Кантемировской танковой дивизии ЗВО приняли участие в спортивном празднике

В Подмосковье в городе Наро-Фоминск в Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа состоялся массовый спортивный праздник, в котором приняло участие более 1 тыс. военнослужащих.

В рамках спортивного праздника между военнослужащими состоялся забег на 3 и 5 километров, состязания насилу, быстроту и ловкость. Совместно с военнослужащими в спортивном празднике приняли участия и члены их семей.

В завершении праздника состоялось награждение кубками, медалями и грамотами победителей командных и индивидуальных видов спорта.

Целью спортивного праздника стало сплочение личного состава дивизии и выявление слабых мест в физической подготовке перед плановой проверкой Министерства обороны. Спортивный праздник прошел под руководством и с личным участием командира Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Владимира Завадского.

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