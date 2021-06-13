13.06.2021 (07:30)

В ходе весеннего призыва уникальный отдельный салютный дивизион ЗВО пополнит свыше 50 военнослужащих

В ходе весеннего призыва 2021 года отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии В. Михалкина Западного военного округа пополнило свыше 50 военнослужащих. Перед отправкой все призывники будут обеспеченны повседневной формой одежды в которой направляется призывник, также будут выданы средства личной гигиены.

Кроме того, все военнослужащие по призыву выданы специальные электронные карты с персональными данными, которые содержат биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое. Они дополняют традиционный военный билет и служат расширенной базой информации о военнослужащем. Для перечисления денежного довольствия каждый призывник получил банковскую карту национальной платежной системы «Мир».

Отдельный гвардейский салютный дивизион производит артиллерийский салют в День защитника Отечества и День Победы, а также в другие дни по указанию Министра обороны РФ. Также дивизион салютует на инаугурации избранного Президента РФ. В разные годы дивизион салютовал на церемонии закрытия XXII Летних Олимпийских игр 1980-го года, в год 850-летия Москвы и на других памятных событиях. В 2007 году дивизион дал залп на похоронах первого президента России Бориса Ельцина. На оснащении дивизиона – 76-мм пушки ЗиС-3 образца 1942 года и салютные установки различных калибров на базе автомобиля КамАЗ.

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