13.06.2021 (07:00)
В Подмосковье с военнослужащими ЗВО прошли первые занятия на танковых тренажерах
В Московской области с военнослужащими Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли первые занятия на танковых тренажерах с молодым пополнением военнослужащих, призванных на службу весной текущего года.
Целью занятий стало слаживание вновь сформировавшихся танковых экипажей. Специализированные тренажеры полностью имитируют устройство танка Т-80У, что позволяет познакомить военнослужащих с боевой машиной до занятий на реальных танках на полигоне.
Под руководством командира танковой роты молодые экипажи выполнили задачи по преодолению участка бездорожья, уничтожения живой силы противника с помощью спаренного пулемета и приняли свой первый танковый бой с тяжело бронированной техникой условного противника.
Всего в тренировке приняло участие более 200 военнослужащих Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.