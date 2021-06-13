Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.06.2021 (07:00)

В Подмосковье с военнослужащими ЗВО прошли первые занятия на танковых тренажерах

В Московской области с военнослужащими Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли первые занятия на танковых тренажерах с молодым пополнением военнослужащих, призванных на службу весной текущего года.

Целью занятий стало слаживание вновь сформировавшихся танковых экипажей. Специализированные тренажеры полностью имитируют устройство танка Т-80У, что позволяет познакомить военнослужащих с боевой машиной до занятий на реальных танках на полигоне.

Под руководством командира танковой роты молодые экипажи выполнили задачи по преодолению участка бездорожья, уничтожения живой силы противника с помощью спаренного пулемета и приняли свой первый танковый бой с тяжело бронированной техникой условного противника.

Всего в тренировке приняло участие более 200 военнослужащих Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО в Подмосковье перехватили беспилотники условного противника
Более 10 тыс. гостей посетили воинские части гвардейской танковой армии ЗВО на территории 5 субъектов РФ в День России
В воинских частях и соединениях общевойсковой армии ЗВО стартовал конкурс за звание лучшей роты РХБ защиты
Юнармейцы в Приднестровье представили концерт, посвящённый Дню России

Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false