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13.06.2021 (09:00)

В честь празднования Дня России более 150 суворовцев и кадетов в трех городах совершили свои первые прыжки с парашютом

12 июня 2021 года одновременно на трех аэродромах в Ульяновске, Нижнем Новгороде и в подмосковном Волосово под городом Чехов состоялся большой военно-патриотический праздник, посвящённый Дню России.

Почти 100 курсантов Тульского суворовского военного училища и Первого Московского кадетского корпуса впервые раскрыли купола парашютов в подмосковном небе над аэродромом Волосово.

Курсанты Ульяновского гвардейского суворовского училища отработали практические навыки прыжков на аэродроме «Белый Ключ». Более 50 мальчишек смогли почувствовать себя настоящими десантниками под руководством опытных инструкторов.

Воспитанники Нижегородского кадетского корпуса имени В.Ф. Маргелова отметили праздник парашютными прыжками на аэродроме «Богородск» нижегородского аэроклуба имени П.И.Баранова.

Главной площадкой праздника стало Подмосковье. На базе московского городского аэроклуба ДОСААФ России для гостей были развернуты интерактивные площадки: лазертаг, пневматический тир. Гости мероприятия оценили работу учебно-тренировочного комплекса «Виртуальный полет», также были проведены различные мастер-классы для детей и взрослых, и организована работа полевой кухни.

Парашютистов-перворазников со знаменательным событием в их жизни в подмосковном Волосово поздравил председатель центрального совета ДОСААФ, Александр Колмаков.

Мероприятие прошло при поддержке Минобороны России в рамках эксперимента по начальной парашютной подготовке воспитанников суворовских и кадетских училищ. Согласно программе обучения, в образовательных учреждениях Регионального отделения ДОСААФ будут проходить подготовку более 600 юнармейцев и учащихся школ города Москвы.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Кадетский корпус , Суворовское училище , Воздушно-десантная подготовка
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